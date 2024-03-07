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    Вирджил Ван Дейк и Дарвин Нуньес«Спарта» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Хави: Тер Стеген — лучший вратарь в истории «Барселоны»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о значимости голкипера Марк-Андре тер Стеген для каталонского клуба.

    Марк-Андре тер Стеген
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    Марк-Андре тер Стеген

    «Наряду с Вальдесом тер Стеген является лучшим вратарём в истории "Барселоны". Он капитан, лидер, а также благороден и смел. У меня есть ещё много слов, чтобы охарактеризовать его», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

    Ранее Хави рассказал о шансах «Барселоны» на чемпионский титул чемпионата Испании в нынешнем сезоне.

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    • Напомним, что тер Стеген пополнил состав «сине-гранатовых» в 2014-м году. Всего за «Барселону» голкипер провел 399 матчей, в которых 167 раз отыграл на ноль.

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