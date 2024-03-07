Хави: Тер Стеген — лучший вратарь в истории «Барселоны»

Главный тренервысказался о значимости голкиперадля каталонского клуба.

«Наряду с Вальдесом тер Стеген является лучшим вратарём в истории "Барселоны". Он капитан, лидер, а также благороден и смел. У меня есть ещё много слов, чтобы охарактеризовать его», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее Хави рассказал о шансах «Барселоны» на чемпионский титул чемпионата Испании в нынешнем сезоне.

Напомним, что тер Стеген пополнил состав «сине-гранатовых» в 2014-м году. Всего за «Барселону» голкипер провел 399 матчей, в которых 167 раз отыграл на ноль.