Хави считает, что у «Барселоны» еще есть шанс на победу в Ла Лиге

Главный тренервысказался о шансах команды на чемпионский титул в этом сезоне.

«У нас еще есть шанс на победу в Ла Лиге. Мы не сдаемся. Мы будем стараться до конца. Команда в порядке, но осознает, что упустила большую возможность. Мы можем оказать давление на "Жирону" завтра. Мы еще не проиграли. У нас есть еще один шанс обыграть "Жирону" и приблизиться к "Реалу". Мы не можем думать о Лиге чемпионов, ла лига еще не проиграна», — приводит слова Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Барселона» идет 3-й в таблице Примеры, набрав 58 очков в 27 встречах.