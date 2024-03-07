начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги конференций, 07.03.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Серветт» — «Виктория Пльзень» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Виктория Пльзень»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Серветт — Виктория Пльзень.

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