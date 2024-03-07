В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Серветт» — «Виктория». Начало — в 23:00 «Серветт» — «Виктория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Серветт»

Турнирное положение: «Серветт» играл в основной сетке Лиги конференций вместе с «Шерифом», «Славией» и «Ромой». Швейцарцы смогли набрать 5 очков и занять 3 место в таблице, «Серветт» обошел в группе молдавский «Шериф».

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Швейцарии «Серветт» дома переиграл команду «Санкт-Галлен» (2:0).

Не сыграют: Француз Дамид Дулин получил травму, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: «Серветт» удивляет и выдает победную серию, которая состоит уже из 5 матчей. В стыковом раунде Лиги конференций был обыгран «Лудогорец» (0:0 — дома и 1:0 — победа в гостях), в Кубке Швейцарии был обыгран «Делемон» (2:0), а в чемпионате страны — «Янг Бойз» (1:0)

В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Серветт» занимает 2 место, набрав 50 очков. Отставание от лидера турнира — «Янг Бойза» составляет 1 балл.

«Виктория»

Турнирное положение: «Виктория» изначально сыграл в групповом этапе Лиги конференций, заняв первое место в своем квартете. Чешский клуб заработал в турнире 18 очков, опередив в таблице «Динамо» Загреб, «Астану» и ФК «Балканы».

Последние матчи: В 23 туре чемпионата Чехии «Виктория» с трудом переиграл команду «Пардубице» (3:2).

Не сыграют: Три футболиста «Виктории» находятся в лазарете из-за травм, это Гавел, Йирка и Дуросинми. На первую игру 1/8 финала Лиги конференций против «Серветта» из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован Шульц.

Состояние команды: «Виктория» сейчас на ходу в последних 18 встречах чемпион Чехии одержал победу в 15 поединках, три встречи завершились.

Статистика для ставок

«Серветт» и «Виктория» еще не играли между собой на международной арене

«Виктория» в 18 матчах одержала 15 побед

В среднем за игру «Виктория» пропускает 1 гол

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Серветт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.40, а победа «Виктории» — в 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.06 и 1.79 соответственно.

Прогноз: «Виктория» хоть и не считается фаворитом, но вполне может дать бой швейцарскому визави. Во-первых линия атаки у чешского чемпиона на высоте, в среднем за матч команда забивает по 2 мяча. Во-вторых, у «Лудогорца» больше опыта игры в еврокубках. Ставим на победу гостевой команды.

Ставка: Победа «Виктории» с коэффициентом 3.24.

Прогноз: Можно еще подстраховаться, сыграв в пользу «Лудогорца», так как команда не проигрывает долгое время. Так что есть вероятность, что чешский клуб как минимум не проиграет.

Ставка: Фора «Виктории» (0) с коэффициентом 2.33.