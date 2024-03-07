ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера Поля Погба «Манчестер Сити» и «Арсенал» продолжают погоню за «Ливерпулем»Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул «Спортинг» — «Аталанта»«Спортинг» — «Аталанта». Онлайн
    Все новости спорта

    «Виктория» увезет победу из Чехии?

    «Серветт» — «Виктория». Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Виктория Пльзень Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Серветт» — «Виктория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» — «Виктория»
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Серветт» — «Виктория». Начало — в 23:00 «Серветт» — «Виктория»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Серветт»

    Турнирное положение: «Серветт» играл в основной сетке Лиги конференций вместе с «Шерифом», «Славией» и «Ромой». Швейцарцы смогли набрать 5 очков и занять 3 место в таблице, «Серветт» обошел в группе молдавский «Шериф».

    Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Швейцарии «Серветт» дома переиграл команду «Санкт-Галлен» (2:0).

    Не сыграют: Француз Дамид Дулин получил травму, дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: «Серветт» удивляет и выдает победную серию, которая состоит уже из 5 матчей. В стыковом раунде Лиги конференций был обыгран «Лудогорец» (0:0 — дома и 1:0 — победа в гостях), в Кубке Швейцарии был обыгран «Делемон» (2:0), а в чемпионате страны — «Янг Бойз» (1:0)

    В турнирной таблице чемпионата Швейцарии «Серветт» занимает 2 место, набрав 50 очков. Отставание от лидера турнира — «Янг Бойза» составляет 1 балл.

    «Виктория»

    Турнирное положение: «Виктория» изначально сыграл в групповом этапе Лиги конференций, заняв первое место в своем квартете. Чешский клуб заработал в турнире 18 очков, опередив в таблице «Динамо» Загреб, «Астану» и ФК «Балканы».

  • ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде
  • Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 04/03/2024

    • Последние матчи: В 23 туре чемпионата Чехии «Виктория» с трудом переиграл команду «Пардубице» (3:2).

    Не сыграют: Три футболиста «Виктории» находятся в лазарете из-за травм, это Гавел, Йирка и Дуросинми. На первую игру 1/8 финала Лиги конференций против «Серветта» из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован Шульц.

    Состояние команды: «Виктория» сейчас на ходу в последних 18 встречах чемпион Чехии одержал победу в 15 поединках, три встречи завершились.

    Статистика для ставок

    • «Серветт» и «Виктория» еще не играли между собой на международной арене

    • «Виктория» в 18 матчах одержала 15 побед

    • В среднем за игру «Виктория» пропускает 1 гол

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Серветт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.40, а победа «Виктории» — в 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.06 и 1.79 соответственно.

    Прогноз: «Виктория» хоть и не считается фаворитом, но вполне может дать бой швейцарскому визави. Во-первых линия атаки у чешского чемпиона на высоте, в среднем за матч команда забивает по 2 мяча. Во-вторых, у «Лудогорца» больше опыта игры в еврокубках. Ставим на победу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Виктории» с коэффициентом 3.24.

    Прогноз: Можно еще подстраховаться, сыграв в пользу «Лудогорца», так как команда не проигрывает долгое время. Так что есть вероятность, что чешский клуб как минимум не проиграет.

    Ставка: Фора «Виктории» (0) с коэффициентом 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Кайсар — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тобол — Елимай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.07
  • Прогноз на матч Уотфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Виктория» с коэффициентом 3.24. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. «Виктория» увезет победу из Чехии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры