Гвардиола о сложном графике: Я знаю, что ответит АПЛ: «Мы платим вам много денег, заткнитесь!»

Главный тренер «Манчестер Сити»в очередной раз раскритиковал английскую Премьер-лигу за чересчур сложный график.

В среду «Манчестер Сити» выиграл на своем поле у «Копенгагена» (3:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. За несколько дней до этого «горожане» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в чемпионате Англии.

«Поговорить с Премьер-лигой? Я знаю, что они ответят: "Мы платим вам много денег, заткнитесь!"

Мне нужны были свежие ноги. Я вижу, что игроки очень устали. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают перед этим провести матч в субботу.

Нам пришлось играть с "МЮ" в воскресенье. Мне нужны были свежие ноги и люди, которые смогут выдержать такой матч», — приводит слова Гвардиолы GOAL.

Все прогнозы на АПЛ

В ближайшем матче «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в рамках 28 тура АПЛ. Игра пройдет 10 марта на «Энфилде», начало — в 18:45 мск.