Гвардиола: В Лиге чемпионов «Ман Сити» соревнуется с «Реалом» и «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу надв ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» по сумме двух матчей (3:1, 3:1) и вышел в четвертьфинал турнира.

«Мы прошли в следующий раунд и продолжаем бороться за победу в турнире. Было трудно атаковать, соперник действовал организованно, задействовав большое количество защитников.

До моего прихода команда не верила, что мы сможем победить. Это вопрос времени, это процесс. Руководство дало мне время, дало время всем нам.

"Манчестер Сити" верит в победу. Мы соревнуемся с "Реалом", "Баварией". Мы не знаем, кто будет следующим соперником, но важно то, что семь лет подряд мы доходим до четвертьфинала», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.