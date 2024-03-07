В 23:00 07.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав 1/8 финала Лиги Европы.

Последний матч: «Глазго Рейнджерс» — «Бенфика» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бенфика» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бенфика»).

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