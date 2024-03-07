Матч «Бенфика» — «Рейнджерс» пройдет 7 марта в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы, начало — 23:00 (мск). «Бенфика» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бенфика»

Путь в 1/8 финала: «Бенфика» вышла в 1/8 финала после победы над «Тулузой» в 1/16 финала. Выиграв дома со счетом 2:1, она сыграла вничью 0:0 на выезде.

В плей-офф Лиги Европы лиссабонцы оказались после того, заняли третье место в своей группе Лиги чемпионов, уступив первые два «Реал Сосьедаду» и «Интеру».

Бенфика — Глазго Рейнджерс: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.584.305.90Бонус$9500

Последние матчи: коллектив в прошлом туре португальского первенства на выезде потерпел разгром от «Порту» (0:5), пропустив пять безответных мячей.

Тем самым команда проиграла второй матч кряду в разных турнирах. Перед этим она уступила в гостях другому принципиальному сопернику — «Спортингу» (1:2) в первой игре полуфинала Кубка.

Все прогнозы на Лигу Европы

Не сыграют: Хуан Бернат — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В четырех последних матчах во всех турнирах «Бенфика» одержала лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

Из-за таких результатов коллектив хотя и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но потерял лидерство в чемпионате страны, пропустив на первое «Спортинг».

Анхель Ди Мария — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами. В чемпионате страны больше всех в клубе забил Рафа — 12 забитых мячей, что позволяет ему быть пятым снайпером в Португалии.

«Рейнджерс»

Путь в 1/8 финала: «Рейнджерс» вышел в 1/8 финала благодаря победе в группе, где также играли «Спарта» Прага, «Бетис» и «Арис» Лимассол.

В шести матчах группового раунда шотландский клуб набрал 11 очков из 18-ти возможных благодаря трем победам при двух ничьих и одном поражении.

Последние матчи: в предыдущем туре шотландской Премьер-лиги «Синие» потерпели поражение. На своем поле глазвегианцы уступили «Мотеруэллу» (1:2).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию в 11 поединков во всех турнирах, так что данное поражение — скорее эксцесс, нежели какой-то тренд.

Не сыграют: Кортес, Кантвелл, Матондо, Сима, Дауэлл — травмированы. Дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в последних 11 матчах во всех турнирах «Рейнджерс» одержал 10 побед при четырех поражениях и четырех ничьих.

Благодаря таким результатам клуб не только поднялся на первое место в шотландском первенстве, но и вышел в четвертьфинал национального кубка.

Сима — самый результативный игрок коллектива, забив трижды в этой кампании Лиги Европы. В Премьер-лиге Джеймс Таверньер остается лучшим бомбардиром «Джерс» с 14 голами, что позволяет ему быть вторым в списке снайперов ШПЛ.

Статистика для ставок

в восьми из 10 последних матчей «Бенфики» было забито больше 2,5 голов

в двух последних матчах «Бенфика» проиграла

в 10 из 11 последних матчей «Рейнджерс» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.20, победа «Рейнджерс» — в 5.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. При этом было забито больше 2,5 голов.

При этом в пяти из восьми последних матчей «Бенфики» также фиксировалась ничья при тотал больше 2,5 голов.