Артета похвалил Хаверца

Главный тренер лондонскогодал комментарий по поводу игры немецкого хавбека

«Это говорит о его характере и о том, как он справлялся с поставленными вопросами. У него отличное отношение к делу. Он всегда усердно работал, и его все здесь любят. Его умение занимать пространство и работать во время перехода из обороны в атаку — это то, что нам нужно. Агрессия, которую он проявляет в высоком прессинге, тоже важна», — приводит слова Артеты ВВС.

В нынешнем сезоне Хаверц провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.