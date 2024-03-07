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    Артета похвалил Хаверца

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу игры немецкого хавбека Кая Хаверца.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Это говорит о его характере и о том, как он справлялся с поставленными вопросами. У него отличное отношение к делу. Он всегда усердно работал, и его все здесь любят. Его умение занимать пространство и работать во время перехода из обороны в атаку — это то, что нам нужно. Агрессия, которую он проявляет в высоком прессинге, тоже важна», — приводит слова Артеты ВВС.

    В нынешнем сезоне Хаверц провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал три ассиста.

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