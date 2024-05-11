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    «Челси» продолжит победную поступь

    «Ноттингем Форест» — «Челси». Ставка (к. 2.04) и прогноз на чемпионат Англии 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Челси»
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    11 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •  Ноттингем Форест 19:30 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: после 36 туров подопечные Нуну занимают 17-е место в таблице АПЛ, опережая всего на три очка «Лутон», находящийся в зоне вылета.

    Последние матчи: в предыдущей игре «Ноттингем Форест» на выезде победил главного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Пропустив первыми, «лесники» затем забили три безответных мяча, дубль оформил Хадсон-Одои, еще один гол на счету Йотса.

    Ноттингем Форест — Челси: коэффициенты букмекеров

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    Ранее было домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) и на выезде от «Эвертона» (0:2).

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: на протяжении всего сезона «Ноттингем Форест» играет очень неровно, и по праву занимает свое нынешнее место. Не помогла даже замена на тренерском мостике, при португальце Нуну дела команды ничем не улучшились.

    «Челси»

    Турнирное положение: в последних турах «Челси» совершил мощный спурт и сейчас занимает уже седьмое место в таблице АПЛ, что дает шанс бороться за еврокубки на следующий сезон.

    Все прогнозы на АПЛ

    Последние матчи: в 36-м туре дружина Маурисио Почеттино разгромила на своем поле «Вест Хэм» со счетом 5:0. «Синии» продемонстрировали отличную реализацию моментов, забив почти все. Мячи на счету Мадуэке, Галлахера, Палмера, также дубль оформил Джексон.

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    Ранее был домашний успех с «Тоттенхэмом» (2:0) и ничья в гостях с «Астон Виллой» (2:2).

    Не сыграют: лазарет «Челси» постепенно пустеет, там остались лишь Чилуэлл, Джеймс, Фернандес, Фофана.

    Состояние команды: под конец сезона «Челси» набрал очень мощный ход и показывает действительно очень качественный и сбалансированный футбол, особенно хороши Палмер и Галлахер, ведущие игру своей команды.

    Статистика для ставок

    • В первом круге победа в гостях досталась «Ноттингем Форесту» (0:1)

    • В прошлом сезоне обе встречи закончились вничью (1:1, 2:2)

    • «Челси» в трех последних матчах набрал 7 очков с разницей 8-2, «Ноттингем» за тот же отрезок имеет лишь одну победу и два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ноттингем Форест» дают 3,50, а на «Челси» — 2,04, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,69, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,25.

    Прогноз: обе команды будут предельно мотивированы в этой встрече, так как не до конца решили свои задачи в РПЛ. В последнее время «Челси» набрали отличный ход, команда сыгралась, а все лидеры находятся в отменной форме. «Аристократы» подходят явным фаворитом к этой встрече.

    Ставка: победа «Челси» за 2,04.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с уверенной победой гостей.

    Ставка: победа «Челси» с форой -1,5 за 3,70.

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    «Ноттингем Форест» — «Челси». 11 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Челси» с коэффициентом 2.04.
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