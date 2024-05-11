11 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: после 36 туров подопечные Нуну занимают 17-е место в таблице АПЛ, опережая всего на три очка «Лутон», находящийся в зоне вылета.

Последние матчи: в предыдущей игре «Ноттингем Форест» на выезде победил главного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1. Пропустив первыми, «лесники» затем забили три безответных мяча, дубль оформил Хадсон-Одои, еще один гол на счету Йотса.

Ноттингем Форест — Челси: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.604.051.95Бонус$9500

Ранее было домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) и на выезде от «Эвертона» (0:2).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: на протяжении всего сезона «Ноттингем Форест» играет очень неровно, и по праву занимает свое нынешнее место. Не помогла даже замена на тренерском мостике, при португальце Нуну дела команды ничем не улучшились.

«Челси»

Турнирное положение: в последних турах «Челси» совершил мощный спурт и сейчас занимает уже седьмое место в таблице АПЛ, что дает шанс бороться за еврокубки на следующий сезон.

Все прогнозы на АПЛ

Последние матчи: в 36-м туре дружина Маурисио Почеттино разгромила на своем поле «Вест Хэм» со счетом 5:0. «Синии» продемонстрировали отличную реализацию моментов, забив почти все. Мячи на счету Мадуэке, Галлахера, Палмера, также дубль оформил Джексон.

Ранее был домашний успех с «Тоттенхэмом» (2:0) и ничья в гостях с «Астон Виллой» (2:2).

Не сыграют: лазарет «Челси» постепенно пустеет, там остались лишь Чилуэлл, Джеймс, Фернандес, Фофана.

Состояние команды: под конец сезона «Челси» набрал очень мощный ход и показывает действительно очень качественный и сбалансированный футбол, особенно хороши Палмер и Галлахер, ведущие игру своей команды.

Статистика для ставок

В первом круге победа в гостях досталась «Ноттингем Форесту» (0:1)

В прошлом сезоне обе встречи закончились вничью (1:1, 2:2)

«Челси» в трех последних матчах набрал 7 очков с разницей 8-2, «Ноттингем» за тот же отрезок имеет лишь одну победу и два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ноттингем Форест» дают 3,50, а на «Челси» — 2,04, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,69, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,25.

Прогноз: обе команды будут предельно мотивированы в этой встрече, так как не до конца решили свои задачи в РПЛ. В последнее время «Челси» набрали отличный ход, команда сыгралась, а все лидеры находятся в отменной форме. «Аристократы» подходят явным фаворитом к этой встрече.

Ставка: победа «Челси» за 2,04.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с уверенной победой гостей.

Ставка: победа «Челси» с форой -1,5 за 3,70.