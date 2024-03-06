Беллингем пропустит два матча Примеры из-за дисквалификации

Полузащитникдисквалифицирован на 2 матча испанской Примеры. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Беллингем пропустит 2 матча Примеры из-за удаления во встрече 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2). На 90+9-й минуте Беллингем забил гол, но судья дал свисток о завершении матча за пару секунд до голевого удара. После возмущений судья удалил Беллингема и поля.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 7 голевых передач.

Ранее экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер заявил, что Беллингем мог оказаться в стане «красных дьяволов».