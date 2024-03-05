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    Смотреть онлайн Реал Сосьедад — ПСЖ 05.03.2024 в 23:00

    05.03.2024 в 23:00 начнется матч в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал Сосьедад — ПСЖ

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    Реал Сосьедад и ПСЖ начнут матч в 23:00 в 1/8 финала Лиги чемпионов, 05.03.2024.

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    Последний матч: «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Сосьедад»).

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