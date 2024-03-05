Кучаев: Отстранение сборной России может сказаться вообще на всех поколениях

Полузащитник «Пари НН»высказался об отстранении российского футбола.

«Мне кажется, мнение, что игроки сборной России выходят на матчи без мотивации — это неправда. Все футболисты, с кем я общался, выходят с желанием выиграть и сыграть свой лучший матч. Нет такого, что кто-то выходит без вовлечения в игру и с пофигизмом.

Отстранение может сказаться вообще на всех поколениях. Молодые ребята могут из-за этого не поучаствовать в больших турнирах, не увидеть те сборные и игроков, с которыми есть мечта сыграть.

Но, надеюсь, все разрешится в ближайшее время, и мы поедем соревноваться на большие турниры.

Сложно загадывать, не зная всей кухни. Но я уверен, что дождусь этого действующим игроком», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Напомним, сборная России 21 марта проведет товарищеский матч с командой Сербии, а 25-го встретится с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо».