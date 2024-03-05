ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазиевГазиев впервые проиграл в карьере. Розенстрайк полностью разобрал дагестанца
  • 13:37
    • Шон О’Мэлли: Мои навыки лучше, чем у пикового Макгрегора
    Все новости спорта

    Кучаев: Отстранение сборной России может сказаться вообще на всех поколениях

    Футбол Нижний Новгород Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался об отстранении российского футбола.

    Константин Кучаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Кучаев

    «Мне кажется, мнение, что игроки сборной России выходят на матчи без мотивации — это неправда. Все футболисты, с кем я общался, выходят с желанием выиграть и сыграть свой лучший матч. Нет такого, что кто-то выходит без вовлечения в игру и с пофигизмом.

    Отстранение может сказаться вообще на всех поколениях. Молодые ребята могут из-за этого не поучаствовать в больших турнирах, не увидеть те сборные и игроков, с которыми есть мечта сыграть.

    Но, надеюсь, все разрешится в ближайшее время, и мы поедем соревноваться на большие турниры.

    Сложно загадывать, не зная всей кухни. Но я уверен, что дождусь этого действующим игроком», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

  • Головин, Захарян и Кузяев вошли в расширенный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем
  • Читайте по теме

    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

    Напомним, сборная России 21 марта проведет товарищеский матч с командой Сербии, а 25-го встретится с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Бавария» в четвертьфинал ЛЧ после поражения?
  • «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Есть ли у «Сосьедада» шансы отыграться против ПСЖ?
  • «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Торпедо» и СКА много не забьют?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры