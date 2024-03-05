Фоден о словах Гвардиолы: С Месси никого нельзя сравнивать

Полузащитникотреагировал на слова главного тренера команды, который назвал футболиста лучшим игроком после

«Не может быть! Я хочу быть тем игроком, который выигрывает для команды матчи и показывает себя в самых важных играх. А с Месси никого нельзя сравнивать — он в своем собственном мире. Но услышать подобное от тренера очень приятно», — цитирует Фодена The Sun.

Напомним, что в последнем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Фоден оформил дубль.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 27 матчей за «Манчестер Сити» в АПЛ, забил 11 голов и сделал 7 голевых передач.