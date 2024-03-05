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    Фоден о словах Гвардиолы: С Месси никого нельзя сравнивать

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден отреагировал на слова главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, который назвал футболиста лучшим игроком после Лионеля Месси.

    Филип Фоден
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    Филип Фоден

    «Не может быть! Я хочу быть тем игроком, который выигрывает для команды матчи и показывает себя в самых важных играх. А с Месси никого нельзя сравнивать — он в своем собственном мире. Но услышать подобное от тренера очень приятно», — цитирует Фодена The Sun.

    Напомним, что в последнем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Фоден оформил дубль.

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