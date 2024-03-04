Титов: Надо закончить историю в ОАЭ, мы должны знать, что он никого не убил

Бывший капитан «Спартака»высказался о ситуации, в которой оказался атакующий полузащитник красно-белых

Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

«Хочется, чтобы Квинси вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только спартаковские руководители, но и люди повыше, а мне кажется, вопрос зашел уже на совсем другой уровень, смогут помочь Промесу. Он важен для "Спартака".

Бесков, Старостин и Романцев говорили: "Если человек дает результат, надо делать всё, чтобы он был в команде". Если же он мешает команде, то нужно "резать мясо". Понимаю, что у Промеса вне футбола происходит что‑то очень нехорошее, что у него не всё так хорошо с законом. Это меня очень сильно пугает. Но как к футболисту к нему вопросов нет. Я же работал с Квинси, участвовал с ним в тренировочном процессе — это мастер!

Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Как болельщика "Спартака" подобное меня не устраивает.

Если он делает результат, пусть продолжает это делать. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за "Спартак". Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно.

Сужу как болельщик: сегодня только и слышно, что Промес сделал то, Промес сделал всё. Даже по радио об этом говорят постоянно. Меня подобное не устраивает. Я хочу слышать новости, как Квинси забил три мяча, отдал пять передач, как он побил очередной рекорд "Спартака" и так далее», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.