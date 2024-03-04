Газзаев призвал «Спартак» не бросать Промеса

Известный тренервысказался о ситуации, в которой оказался атакующий полузащитник «Спартака»

Промес был задержан в Дубае 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

«Ситуация с Промесом? История непростая. Но он очень многое сделал для "Спартака". Не хотелось бы, чтобы его бросили...

Здесь у каждого своя правда. Должен и клуб включиться, и РФС нужно обозначить свою позицию. Комментировать юридические моменты, его дело мне сложно. Точка пока в этом вопросе не поставлена.

Повторюсь, как футболист он принес "Спартаку" много пользы, всегда являлся лидером команды. А как сложится его судьба в дальнейшем... Не берусь судить.

Бросать человека тоже нельзя. У каждого своя правда. Тем более в сегодняшних геополитических условиях», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.