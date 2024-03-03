Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен показать амбиции

Наставник «Манчестер Юнайтед»выразил мнение, что клубу по силам победить «Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ.

«Мы должны показать амбиции. Мы хотим быть лучшими. Но в то же время мы осознаем, где находимся сейчас. Мы видели, что моментами мы с "Ман Сити" идем наравне, поэтому у нас есть вера. Нужно использовать эти моменты. Мы должны доказывать в каждой игре.

Думаю, с той командой, что у нас есть, мы можем противостоять "Манчестер Сити". Недавняя история это показывает. Я испытываю к ним большое уважение, но не то уважение, из-за которого думаешь, что выиграть невозможно. Напротив, мы покажем, что можем выиграть этот матч», — приводит The Guardian слова тен Хага.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» начнется 3 марта в 18:30 мск.