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    Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» должен показать амбиции

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил мнение, что клубу по силам победить «Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы должны показать амбиции. Мы хотим быть лучшими. Но в то же время мы осознаем, где находимся сейчас. Мы видели, что моментами мы с "Ман Сити" идем наравне, поэтому у нас есть вера. Нужно использовать эти моменты. Мы должны доказывать в каждой игре.

    Думаю, с той командой, что у нас есть, мы можем противостоять "Манчестер Сити". Недавняя история это показывает. Я испытываю к ним большое уважение, но не то уважение, из-за которого думаешь, что выиграть невозможно. Напротив, мы покажем, что можем выиграть этот матч», — приводит The Guardian слова тен Хага.

    Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» начнется 3 марта в 18:30 мск.

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