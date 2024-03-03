В 18:30 03.03.2024 Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед начнут матч в АПЛ.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

Последний матч между собой: Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).

Трансляция

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