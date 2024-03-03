ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»
  • 16:06
    • «Пари НН» и «Факел» сыграли вничью
  • 15:39
    • «Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы команд
  • 12:01
    • Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией»
  • 11:41
    • Стало известно, когда «Бавария» может уволить Тухеля
  • 11:21
    • Кварахцелия подпишет новый контракт с «Наполи»
    Все новости спорта

    Кёльн — Байер смотреть онлайн

    03.03.2024 в 17:30 начнется матч в футбольной Бундеслиге Кёльн — Байер

    Футбол Бундеслига Кельн Байер Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Кёльн и Байер начнут матч в 17:30 в футбольной Бундеслиге, 03.03.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Байер — Кёльн 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Байер»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Кёльн — Байер.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» проведет мастер-класс для «МЮ»?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Московское дерби получится ярким и результативным
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Возьмет ли «Барселона» три очка в матче с «Атлетиком»?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры