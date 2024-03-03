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    «Байер» расправится с «Кельном»

    «Кельн» — «Байер». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Германии на 3 марта 2024 года

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    «Байер»
    В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги 3 марта пройдет матч «Кельн» — «Байер». Начало — 17:30 (мск). «Кельн» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Марта 2024 года
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    «Кельн»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за выживание в текущем сезоне.

    «Красно-белые» в настоящий момент имеют в своем активе 17 очков и располагаются на 16-м месте в турнирной таблице. «Козлы» уже на 8 пунктов отстают от спасительной зоны.

    Кёльн — Байер: коэффициенты букмекеров

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    За 23 матча «Кельн» смог забить 16 мячей, а в свои пропустил целых 37.

    Последние матчи: прошлом туре команда из Кельна сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1),а до этого уступила «Вердеру» (0:1).

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    Перед этим кельнский коллектив также поделил очки с «Хоффенхаймом» (1:1) и переиграл «Айнтрахт» (2:0).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Лука Вальдшмидт, Дэви Зельке и Марк Ут. Также под вопросом участие в игре Дамиона Даунса и Тима Хуберса.

    Состояние команды: «Кельн» продолжает борьбу за выживание и уже давно вылетел из Кубка Германии, поэтому дела у команды идут не лучшим образом.

    Главной задачей коллектива Тимо Шульца остается сохранение прописки в элите.

    Зимой «Кельн» никем не пополнился, а вот ушли из команды Ноа Каттенбах и Матиас Олесен.

    «Байер»

    Турнирное положение: команда из Леверкузена продолжает быть единственной из топ-5 лиг Европы, которая идет без единого поражения в сезоне во всех турнирах.

    После 23 туров «Байер» имеет в своем активе 61 пункт и является лидером турнирной таблицы. В настоящий момент леверкузенцы на восемь пунктов опережают вторую «Баварию».

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    • Леверкузенцы смогли 59 раз поразить ворота соперников и только лишь 16 пропустили в свои.

    Последние матчи: в последней игре подопечные Хаби Алонсо взяли верх над «Майнцем» (2:1), а до этого на одолели «Хайденхайм» (2:1) и разгромили «Баварию» (3:0)

    Перед этим «Байер» встречался со «Штутгартом» в Кубке Германии и добыл победу со счетом 3:2. Команда пробилась уже в полуфинал турнира.

    Не сыграют: травмированы Артур и Виктор Бонифаце. Они не смогут выйти на поле. Также под вопросом участие в данном противостоянии Эсекиэля Паласиоса.

    Состояние команды: леверкузенцы крушат всех на своем пути и борются сразу за три трофея. Не зря же за наставником команды Хаби Алонсо охотятся сразу несколько грандов европейского футбола.

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    Кроме чемпионата страны и Кубка команда также продолжает борьбу в Лиге Европы и в 1/8 финала турнира сразится против азербайджанского «Карабаха».

    Во время зимнего трансферного окна «Байер» смог сохранить команду и всех своих лидеров. Также был взят в аренду Борха Иглесиас.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Байера» достигла уже 33 матчей, что является рекордом для леверкузенского клуба

    • «Кельн» выиграл только 1 матч из последних 11

    • «Байер» не выиграл только 1 матч из последних 13 на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Кельна» — в 8.50.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.20.

    Прогноз: «Байер» сейчас намного сильнее соперника, а команды находятся в разных частях турнирной таблицы, поэтому результат, кажется, предрешен. Леверкузенцы должны выигрывать уверенно.

    Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.00.

    Прогноз: обе команды в последнее время стабильно забивают, поэтому думается, что они смогут пробить тотал и забить 3 мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.70.

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    Ставка и прогноз на матч «Кельн» — «Байер» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. «Байер» расправится с «Кельном»
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