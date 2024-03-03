«Флуминенсе» — «Ботафого»: счет матча 2:3 (1:2), обзор голов

В центральном матче 11-го тура бразильского штата Кариокауступил на своем полесо счетом 2:3.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Марлон Фрейтас Фото: gesporte.ig.com.br

Уже на третьей минуте гостей вывел Марлон Фрейтас, через 12 минут Раи удвоил преимущество «Ботафого».

«Флуминенсе» сократил отставание в середине первого тайма после точного удара Леле, а на 86-й минуте сравнял счет после гола своего главного таланта Джона Кеннеди.

На 88-й минуте был удален полузащитник «Флу» Андре и «Ботафого» удалось додавить соперника. Победный мяч на счету Марлона Фрейтас с пенальти.

«Флуминенсе» остался на второй строчке в таблице чемпионата штата Кариока с 21 очком. «Ботафого» стал четвертым с 20 баллами. Лидером остается «Фламенго» с 27 очками.