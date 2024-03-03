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    «Флуминенсе» уступил «Ботафого» в чемпионате штата

    «Флуминенсе» — «Ботафого»: счет матча 2:3 (1:2), обзор голов

    Футбол Латинская Америка
    В центральном матче 11-го тура бразильского штата Кариока «Флуминенсе» уступил на своем поле «Ботафого» со счетом 2:3.

    Марлон Фрейтас
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    Марлон Фрейтас

    Уже на третьей минуте гостей вывел Марлон Фрейтас, через 12 минут Раи удвоил преимущество «Ботафого».

    «Флуминенсе» сократил отставание в середине первого тайма после точного удара Леле, а на 86-й минуте сравнял счет после гола своего главного таланта Джона Кеннеди.

    На 88-й минуте был удален полузащитник «Флу» Андре и «Ботафого» удалось додавить соперника. Победный мяч на счету Марлона Фрейтас с пенальти.

    «Флуминенсе» остался на второй строчке в таблице чемпионата штата Кариока с 21 очком. «Ботафого» стал четвертым с 20 баллами. Лидером остается «Фламенго» с 27 очками.

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