начнут матч в 18:00 в английской Премьер-лиге, 02.03.2024.

Последний матч между собой: Ливерпуль — Ноттингем Форест 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ливерпуль»).

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