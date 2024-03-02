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    «Милан» победил «Лацио», у римлян три удаления

    «Лацио» — «Милан»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио Милан
    В матче 27-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде победил «Лацио» со счетом 1:0.

    «Милан»
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    «Милан»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Ноа Окафор.

    «Лацио» заканчивал матч ввосьмером — красные карточки были показаны Луке Пеллегрини, Адаму Марушичу и Маттео Гендузи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Милан 0:1
    Гол: 0:1 Ноа Окафор (88') Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Марио Хила, Лука Пеллегрини, Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Матиас Весино (Данило Катальди, 78'), Луис Альберто (Эльсеид Хюсай, 60'), Фелипе Андерсон, Валентин Кастеллано (Чиро Иммобиле, 60'), Маттиа Цаканьи (Густав Исаксен, 67') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Симон Кьер (Малик Тшау, 81'), Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Ясин Адли (Ноа Окафор, 71'), Исмаэль Беннасер (Тейьяни Рейндерс, 64'), Маттео Габбиа (Фикайо Томори, 81'), Алессандро Флоренци (Давиде Калабрия, 64'), Оливье Жиру, Рафаэл Леау Предупреждения: Maurizio Sarri (23'), Лука Пеллегрини (50'), Лука Пеллегрини (57'), Алессио Романьоли (58'), Алессандро Флоренци (61'), Ясин Адли (70'), Чиро Иммобиле (76'), Маттео Габбиа (80'), Тео Эрнандес (84'), Эльсеид Хюсай (90')

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» набрал 56 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице серии А. «Лацио» располагается на восьмой строчке — 40 очков.

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