Клопп: Алисон получил серьёзную травму, точных сроков восстановления нет

Главный тренервысказался о травме голкипера команды

«Алисон получил серьёзную травму. Точных сроков восстановления нет, потому что это мышечная травма.

Это довольно серьёзная травма, но не настолько, чтобы говорить, что сезон для Алисона завершён», — приводит слова главного тренера The Sun.

Голкипер получил травму подколенного сухожилия на тренировке «Ливерпуля» перед матчем 25-го тура АПЛ с «Брентфордом» (4:1). В нынешнем сезоне Алисон провел 24 матча за «мерсисайцев» во всех турнирах и пропустил 21 гол.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе после 26-и туров.