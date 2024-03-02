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    Клопп: Алисон получил серьёзную травму, точных сроков восстановления нет

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме голкипера команды Алисона Бекера.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Алисон получил серьёзную травму. Точных сроков восстановления нет, потому что это мышечная травма.

    Это довольно серьёзная травма, но не настолько, чтобы говорить, что сезон для Алисона завершён», — приводит слова главного тренера The Sun.

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    • Голкипер получил травму подколенного сухожилия на тренировке «Ливерпуля» перед матчем 25-го тура АПЛ с «Брентфордом» (4:1). В нынешнем сезоне Алисон провел 24 матча за «мерсисайцев» во всех турнирах и пропустил 21 гол.

    «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе после 26-и туров.

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