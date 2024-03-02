«Хетафе» и «Лас-Пальмас»: счет матча 3:3 (3:1), обзор голов

Хайме Мата Фото: globallookpress.com
После первого тайма хозяева вели с разницей в два мяча, но во втором тайме не смогли удержать победу.
Голы в составе «Хетафе» забивали Хайме Мата, Мэйсон Гринвуд, Неманья Максимович.
За «Лас-Пальмас» отличились Сандро Рамирес, Серхи Кардона, Мунир Эль-Хаддади.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Лас-Пальмас 3:3
Голы: 1:0 Хайме Мата (11'), 2:0 Мэйсон Гринвуд (14'), 2:1 Сандро Рамирес (35'), 3:1 Неманья Максимович (45'), 3:2 Серхи Кардона (50'), 3:3 Мунир Эль-Хаддади (59') Хетафе: Давид Сория, Домингуш Дуарте, Гастон Альварес, Хосе Анхель Кармона (Хуан Иглесиас, 46'), Диего Рико, Неманья Максимович, Илаш Мориба (Оскар Родригес, 68'), Луис Милья, Мэйсон Гринвуд, Хайме Мата (Фабрисио Анхилери, 89'), Борха Майораль (Хуанми Латаса, 78') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Серхи Кардона, Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Хулиан Араухо, Альберто Молейро (Хосе Кампанья, 60'), Кирьян Родригес, Максимо Перроне (Марвин Парк, 60'), Хавьер Муньос (Энзо Луаодис, 70'), Сандро Рамирес (Марк Кардона, 85'), Мунир Эль-Хаддади (Бенито Рамирес, 85'), Mika Marmol Предупреждения: Хосе Анхель Кармона (7'), Мэйсон Гринвуд (43'), Илаш Мориба (60'), Хайме Мата (67'), Хавьер Муньос (67')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Хетафе» сейчас на 10-м месте с 35 очками. «Лас-Пальмас» занимает восьмую позицию с 37 баллами.