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    Брентфорд — Челси смотреть онлайн

    02.03.2024 в 18:00 начнется матч в АПЛ Брентфорд — Челси

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    Брентфорд и Челси начнут матч в 18:00 в АПЛ, 02.03.2024.

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    Последний матч между собой: Челси — Брентфорд 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54.

      • Календарь и таблица АПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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