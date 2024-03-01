Стало известно, готов ли Зидан возглавить «Манчестер Юнайтед»

откажется от возможности возглавить, сообщает RMC Sport.

Руководство «МЮ» до сих пор не определилось с будущим нынешнего главного тренера команды Эрика тен Хага.

Многое в этом вопросе будет зависеть от сэра Джима Рэтклиффа, который не так давно приобрел 25 процентов акций клуба.

Ранее уже сообщалось об интересе «МЮ» к Зидану, но француз не планирует работать в Премьер-лиге из-за плохого знания английского языка.

Зидан остается без работы с тех пор, как покинул мадридский «Реал» летом 2021 года.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров.