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    Стало известно, готов ли Зидан возглавить «Манчестер Юнайтед»

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    Зинедин Зидан откажется от возможности возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Руководство «МЮ» до сих пор не определилось с будущим нынешнего главного тренера команды Эрика тен Хага.

    Многое в этом вопросе будет зависеть от сэра Джима Рэтклиффа, который не так давно приобрел 25 процентов акций клуба.

    Ранее уже сообщалось об интересе «МЮ» к Зидану, но француз не планирует работать в Премьер-лиге из-за плохого знания английского языка.

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    • Зидан остается без работы с тех пор, как покинул мадридский «Реал» летом 2021 года.

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров.

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