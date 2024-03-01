Зарема: У кого хватило ума вывозить Промеса из России?

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию о задержании вингера красно-белыхв Дубае.

«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров "Спартака" принимал это решение и понесет ответственность?

Такое ощущение, что менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, еще поле живое и игрок настоящий», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

В четверг, 29 февраля, пресс-служба «Спартака» сообщила о вылете команды в Россию в связи с завершением зимних сборов в ОАЭ. Позже стало известно, что Промеса не пустили на рейс из Дубая. Тогда же утверждалось, что это не связано с возможной экстрадицией игрока в Нидерланды, где он ранее был осужден на шесть лет за контрабанду наркотиков. Через некоторое время в «Спартаке» заявили, что ситуация Промесом непростая.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» 2 марта сыграет на выезде против «Зенита» в рамках 19-го тура РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.