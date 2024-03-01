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    Источник: В «Спартаке» заявили, что ситуация с Промесом непростая

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    Атакующий полузащитник «Спартака» Квинси Промес до сих пор не смог вылететь из Дубае в Санкт-Петербург.

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    В четверг, 29 февраля, пресс-служба «Спартака» сообщила о вылете команды в Россию в связи с завершением зимних сборов в ОАЭ. Позже стало известно, что Промеса не пустили на рейс из Дубая. Тогда же утверждалось, что это не связано с возможной экстрадицией игрока в Нидерланды, где он ранее был осужден на шесть лет за контрабанду наркотиков.

    Через некоторое время в «Спартаке» заявили, что ситуация Промесом непростая. От каких-либо дальнейших комментариев в московском клубе отказались, сообщает телеграм-канал SHOT.

    По данным «Чемпионата», Промес находится в отделении полиции Дубая. При этом один из источников издания не смог подтвердить информацию о нахождении нидерландца в отделении полиции, но сообщил, что игрок до сих пор находится на территории ОАЭ.

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