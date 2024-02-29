Левандовский: Быть тренером «Барселоны» очень сложно для Хави

Нападающийвысказался о работе главного тренерана своем посту в нынешнем сезоне.

«Хави остаётся нашим тренером до конца сезона, и для нас очень важно быть сосредоточенными, чтобы выполнять свою работу. Я понимаю, что для Хави это был сложный и эмоциональный этап. Он был бывшим игроком "Барселоны".

Быть тренером "Барсы" очень сложно для Хави, потому что он крайне эмоциональный человек. Для него "Барселона" — это больше, чем просто клуб. Я понимаю, что это не легко и для его семьи. Однако нам нужно играть вместе, двигаться в одном направлении и выигрывать матчи», — приводит слова Левандовский Mundo Deportivo.

Напомним, что Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» после окончания нынешнего сезона. Несмотря на это, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта надеется, что наставник останется в клубе на следующий сезон.

После 26-и туров «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе.