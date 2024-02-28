ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Умар НурмагомедовИнтригующий бой Розенстрайка и Газиева, возвращение Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC Vegas 87
  • 15:12
    • Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
  • 12:43
    • Карасев рассудит «Зенит» и «Спартак» в РПЛ
    Все новости спорта

    Сассуоло — Наполи: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.02.2024 в 20:00 начнется матч в Серии А Сассуоло — Наполи

    Футбол Серия A Сассуоло Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 28.02.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Сассуоло — Наполи.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Сассуоло и Наполи. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Наполи — Сассуоло 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сассуоло» — «Наполи». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сассуоло»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Сассуоло — Наполи.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» привезет «Ювентусу» 12 очков?
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пройдет ли «МЮ» «Ноттингем» в Кубке Англии?
  • «Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Саутгемптон» удачно проявит себя на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ноттингем — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры