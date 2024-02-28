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    Вирджил Ван Дейк«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Онлайн
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    Маркиньос может пропустить матч 1/8 финала ЛЧ против «Реал Сосьедада»

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    Защитник ПСЖ Маркиньос рискует пропустить несколько предстоящих матчей команды из-за повреждения. Об этом сообщает beIN Sports.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    Стало известно, что Маркиньос пропустил тренировку команды из-за травмы голени. Защитник, вероятно, пропустит предстоящий матч ПСЖ против «Монако» в Лиге 1, который состоится 1-го марта.

    К тому же, Маркиньос может не сыграть в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада», который состоится 5-го марта в 23:00 мск.

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    • Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл своего соперника со счетом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.

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