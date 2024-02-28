Маркиньос может пропустить матч 1/8 финала ЛЧ против «Реал Сосьедада»

Защитникрискует пропустить несколько предстоящих матчей команды из-за повреждения. Об этом сообщает beIN Sports

Стало известно, что Маркиньос пропустил тренировку команды из-за травмы голени. Защитник, вероятно, пропустит предстоящий матч ПСЖ против «Монако» в Лиге 1, который состоится 1-го марта.

К тому же, Маркиньос может не сыграть в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада», который состоится 5-го марта в 23:00 мск.

Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл своего соперника со счетом 2:0. Голами отметились Килиан Мбаппе и Брэдли Баркола.