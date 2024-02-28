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    Федотов: Думаю, Айссауи будет в заявке на матч с «Оренбургом»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал подписание алжирца Сида Ахмеда Айссауи и иранца Амирхоссейна Риванди.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Талантливые ребята, которым требуется адаптация. К чемпионату, требованиям, тренировочному ритму, новым условиям.

    Скажем, Сид Ахмед, прилетев в Москву, впервые увидел снег, о чем с улыбкой мне рассказал. Потихоньку привыкает, думаю, будет в заявке на матч с "Оренбургом".

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    • Иранец сейчас улетел домой на несколько дней, скоро вновь к нам присоединится. У него тоже хорошие задатки, будем их развивать», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом официальном матче после зимней паузы «армейцы» сыграют на своем поле с «Оренбургом». Игра пройдет 2 марта в Москве, начало — в 14:00 мск.

    ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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