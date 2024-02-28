Федотов: Думаю, Айссауи будет в заявке на матч с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал подписание алжирцаи иранца

«Талантливые ребята, которым требуется адаптация. К чемпионату, требованиям, тренировочному ритму, новым условиям.

Скажем, Сид Ахмед, прилетев в Москву, впервые увидел снег, о чем с улыбкой мне рассказал. Потихоньку привыкает, думаю, будет в заявке на матч с "Оренбургом".

Иранец сейчас улетел домой на несколько дней, скоро вновь к нам присоединится. У него тоже хорошие задатки, будем их развивать», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Календарь и таблица РПЛ

В первом официальном матче после зимней паузы «армейцы» сыграют на своем поле с «Оренбургом». Игра пройдет 2 марта в Москве, начало — в 14:00 мск.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.