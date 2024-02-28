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    Эллардайс: Готов ли я возглавить «Челси»? О да, ради этого я бы завтра же прилетел туда из Дубая

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    Известный английский тренер Сэм Эллардайс назвал причины неудачной игры «Челси» в нынешнем сезоне.

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    «Готов ли я возглавить "Челси"? О да, ради этого я бы завтра же прилетел туда из Дубая — отвезите меня!

    Им надо что-то делать с обороной. Это худшая оборона, которую я видел в АПЛ за долгое-долгое время.

    У "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Арсенала" лучшие показатели по обороне. Это простая математика. Вы выиграете лигу, если у вас лучшая защита, а не лучшая атака», — сказал Эллардайс TalkSport.

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    • После 26-и туров в АПЛ «Челси» занимает 11-е место в таблице с 35-ю очками в активе.

    В следующем матче «синие» сыграют против против «Лидса» в рамках Кубка Англии 28-го февраля в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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