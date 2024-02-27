Мудрик может покинуть «Челси», но остаться в Лондоне

попытается продать атакующего полузащитникапосле завершения сезона.

Руководство «Челси» разочаровано игрой украинского вингера в текущем сезоне, в связи с чем готово рассмотреть предложения от других клубов.

По информации Fichajes, в переходе Мудрика по-прежнему заинтересован «Арсенал», который был близок к приобретению экс-игрока «Шахтера» в январе 2023 года.

«Челси» заплатил «Шахтеру» за Мудрика 70 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость Михаила в 40 миллионов.

В текущем сезоне Мудрик провел в чемпионате Англии 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.