Мудрик может покинуть «Челси», но остаться в Лондоне

Михаил Мудрик Фото: globallookpress.com
Руководство «Челси» разочаровано игрой украинского вингера в текущем сезоне, в связи с чем готово рассмотреть предложения от других клубов.
По информации Fichajes, в переходе Мудрика по-прежнему заинтересован «Арсенал», который был близок к приобретению экс-игрока «Шахтера» в январе 2023 года.
«Челси» заплатил «Шахтеру» за Мудрика 70 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость Михаила в 40 миллионов.
В текущем сезоне Мудрик провел в чемпионате Англии 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.