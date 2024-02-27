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    Мудрик может покинуть «Челси», но остаться в Лондоне

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    «Челси» попытается продать атакующего полузащитника Михаила Мудрика после завершения сезона.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    Руководство «Челси» разочаровано игрой украинского вингера в текущем сезоне, в связи с чем готово рассмотреть предложения от других клубов.

    По информации Fichajes, в переходе Мудрика по-прежнему заинтересован «Арсенал», который был близок к приобретению экс-игрока «Шахтера» в январе 2023 года.

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    • «Челси» заплатил «Шахтеру» за Мудрика 70 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость Михаила в 40 миллионов.

    В текущем сезоне Мудрик провел в чемпионате Англии 19 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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