«Челси» продаст как минимум четырех игроков для соблюдения финансовых правил АПЛ

Конор Галлахер Фото: globallookpress.com
По информации The Telegraph, летом лондонский клуб могут покинуть как минимум четыре футболиста.
«Челси» готов рассмотреть предложения по Трево Чалобе, Армандо Брое, Марку Кукурелье и Конору Галлахеру.
Ранее стало известно, кто может возглавить «Челси» в случае увольнения Маурисио Почеттино.
В минувшее воскресенье «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги. «Синие» пропустили единственный гол за несколько минут до завершения овертайма.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» находится на 11-м месте после 25 туров.