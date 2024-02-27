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    • «Челси» продаст как минимум четырех игроков для соблюдения финансовых правил АПЛ
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    «Челси» продаст как минимум четырех игроков для соблюдения финансовых правил АПЛ

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    «Челси» после завершения сезона придется продать ряд игроков, чтобы избежать нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    По информации The Telegraph, летом лондонский клуб могут покинуть как минимум четыре футболиста.

    «Челси» готов рассмотреть предложения по Трево Чалобе, Армандо Брое, Марку Кукурелье и Конору Галлахеру.

    Ранее стало известно, кто может возглавить «Челси» в случае увольнения Маурисио Почеттино.

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    В турнирной таблице АПЛ «Челси» находится на 11-м месте после 25 туров.

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