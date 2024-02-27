«Челси» продаст как минимум четырех игроков для соблюдения финансовых правил АПЛ

после завершения сезона придется продать ряд игроков, чтобы избежать нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги.

По информации The Telegraph, летом лондонский клуб могут покинуть как минимум четыре футболиста.

«Челси» готов рассмотреть предложения по Трево Чалобе, Армандо Брое, Марку Кукурелье и Конору Галлахеру.

Ранее стало известно, кто может возглавить «Челси» в случае увольнения Маурисио Почеттино.

В минувшее воскресенье «Челси» проиграл «Ливерпулю» в финале Кубка английской лиги. «Синие» пропустили единственный гол за несколько минут до завершения овертайма.

Все прогнозы на АПЛ

В турнирной таблице АПЛ «Челси» находится на 11-м месте после 25 туров.