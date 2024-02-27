Игнашевич: Зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся

Сергей Игнашевич Фото: globallookpress.com
«Зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся. Понятно, что много новых игроков, ребятам нужно время для адаптации, хотя у нас его нет. Думаю, болельщик с пониманием отнесется к этой ситуации и поддержит ребят. У нас хорошие футболисты, это будущее "Балтики", команду усилили качественные игроки», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».
Напомним, что в настоящий момент «Балтика» занимает 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России.