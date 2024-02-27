Игнашевич: Зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся

Главный тренероценил работу селекционного отдела во время зимнего трансферного окна.

«Зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся. Понятно, что много новых игроков, ребятам нужно время для адаптации, хотя у нас его нет. Думаю, болельщик с пониманием отнесется к этой ситуации и поддержит ребят. У нас хорошие футболисты, это будущее "Балтики", команду усилили качественные игроки», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Напомним, что в настоящий момент «Балтика» занимает 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России.