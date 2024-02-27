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    Игнашевич: Зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил работу селекционного отдела во время зимнего трансферного окна.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Зимой наш селекционный отдел провел очень хорошую работу, даже выдающуюся. Понятно, что много новых игроков, ребятам нужно время для адаптации, хотя у нас его нет. Думаю, болельщик с пониманием отнесется к этой ситуации и поддержит ребят. У нас хорошие футболисты, это будущее "Балтики", команду усилили качественные игроки», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

    Напомним, что в настоящий момент «Балтика» занимает 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

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