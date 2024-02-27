Гвардиола: Играть каждый матч, зная, что в случае поражения все закончится, очень приятно

Главный тренердал комментарий относительно борьбы за титулы в этом сезоне.

«Лучше играть так, чем бороться за 10-е место в таблице. Играть каждый матч, зная, что в случае поражения все закончится, очень приятно. В августе и сентябре все это кажется очень далеким, но в такие моменты невозможно думать о трофеях. Даже сейчас.

Следующий месяц определит конец марта и начало апреля — все будет зависеть от того, что мы сделаем в этом месяце. Люди склонны расслабляться и оценивать самих себя, насколько они были хороши и чего достигли в прошлом.

Я обожаю защищать своих игроков, потому что знаю, как это тяжело. Мы делали это не только в прошлом сезоне, но и последние 5 лет. Мы получаем множество комплиментов, но у нас все еще достаточно скромности и желания соревноваться, и мы хотим сделать это снова», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.