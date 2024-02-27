В 22:45 27.02.2024 Блэкберн Роверс и Ньюкасл сыграют матч в кубке Англии по футболу.

Блэкберн Роверс — Ньюкасл

Последний матч между собой: Ньюкасл — Блэкберн Роверс 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Ньюкасл»).

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