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    Гасперини прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче с «Миланом»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Милан
    Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу спорного эпизода с назначением 11-метрового в матче 26-го тура Серии А с «Миланом» (1:1).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «В этом сезоне мы видели много пенальти, назначенных после VAR. В целом я не поклонник таких пенальти, но в последнее время они встречаются всё чаще. Если говорить о сегодняшнем эпизоде, то для нас это был небольшой кредит — после всех ситуаций с назначением пенальти в матчах с "Миланом". На этот раз всё обернулось в нашу пользу.

    Всякие симуляции, контакты, всего этого стало слишком много. Телезрителю это нравится, мне — не очень», — приводит слова Гасперини DAZN.

    «Милан» в Серии А идет на 3-м месте с 53 набранными очками.

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» (46) находится на пятой позиции.

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