Гасперини прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче с «Миланом»

Наставник «Аталанты»высказался по поводу спорного эпизода с назначением 11-метрового в матче 26-го тура Серии А с «Миланом» (1:1).

«В этом сезоне мы видели много пенальти, назначенных после VAR. В целом я не поклонник таких пенальти, но в последнее время они встречаются всё чаще. Если говорить о сегодняшнем эпизоде, то для нас это был небольшой кредит — после всех ситуаций с назначением пенальти в матчах с "Миланом". На этот раз всё обернулось в нашу пользу.

Всякие симуляции, контакты, всего этого стало слишком много. Телезрителю это нравится, мне — не очень», — приводит слова Гасперини DAZN.

«Милан» в Серии А идет на 3-м месте с 53 набранными очками.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» (46) находится на пятой позиции.