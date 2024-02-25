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    «Вольфсбург» упустил победу над «Айнтрахтом»

    «Айнтрахт» — «Вольфсбург»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Сегодня, 25 февраля, закончился 23-го тура Бундеслиги. «Айнтрахт» принимал «Вольфсбург». Игра закончилась вничью 2:2.

    «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»

    В дебюте встречи клубы обменялись голами. У гостей отличился Максанс Лакруа. «Айнтрахт» ответил точным ударом Филиппа Макса.

    На 36-й минуте «Вольфсбург» вышел вперед после гола Кевина Бехренса. Омар Мармуш в компенсированное время спас хозяев от поражения.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Вольфсбург 2:2
    Голы: 0:1 Максанс Лакруа (2'), 1:1 Филипп Макс (14'), 1:2 Кевин Бехренс (36'), 2:2 Омар Мармуш (90 + 2') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Робин Кох, Аурелио Бута (Elias Niklas Baum, 90'), Филипп Макс (Нильс Нкунку, 67'), Эрик Эбимбе, Донни ван де Бек (Фарес Шаиби, 67'), Ансгар Кнауфф (Тимоти Чэндлер, 90'), Омар Мармуш, Уго Экитике (Jean Matteo Bahoya, 77'), Вильям Пачо Вольфсбург: Коэн Кастельс, Янник Герардт, Йоаким Мехле, Моритц Йенц, Максанс Лакруа, Кевин Паредес, Ловро Майер (Патрик Виммер, 73'), Максимилиан Арнольд, Боте Баку, Кевин Бехренс (Лукас Нмеча, 73'), Йонас Винд (Астер Вранкс, 89') Предупреждения: Янник Герардт (40'), Уго Экитике (41'), Эрик Эбимбе (44')

    «Айнтрахт» идёт на 6-й строчке в таблице Бундеслиги, набрав 34 очка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Вольфсбург» (25) находится на 12-м месте.

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