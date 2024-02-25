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    Реал Мадрид — Севилья ⚽ смотреть онлайн

    25.02.2024 в 23:00 начнется матч в Ла Лиге Реал Мадрид — Севилья

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    В 23:00 25.02.2024 Реал Мадрид и Севилья сыграют матч в Ла Лиге.

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    Реал Мадрид — Севилья

    Последний матч между собой: Севилья — Реал Мадрид 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Мадрид»).

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