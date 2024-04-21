«Альмерия»
Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с 14 очками и разницей мячей 30-62.
Команда на 14 баллов отстает от безопасной 17-й позиции, что уже по сути ставит крест на ее надеждах избежать понижения в классе.
Альмерия — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Реал Сосьедадом» — 2:2.
Эта ничья оформила серию андалузцев в четыре поединка Ла Лиги, по ходу которой они потерпели лишь одно поражение, при двух мировых и одной победе.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: Радованович и Суарес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Альмерия» потерпела лишь два поражения при одной победе и пяти ничьих.
Такие результаты, безусловно, не позволяют коллективу серьезно рассчитывать на спасение в элитном дивизионе, но при этом свидетельствуют о том, что он еще пытается сражаться.
Серхио Аррибас — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с шестью голами.
«Вильярреал»
Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Вильярреал» занимает девятую позицию с 39 очками и разницей мячей 49-54.
Команда на 11 очков отстает от зоны еврокубков, поэтому уже вряд ли сыграет в континентальных турнирах следующего сезона и уже, возможно, утратила мотивацию.
Последние матчи: в прошлом туре левантийцы потеряли очки. На чужом поле они поделили очки в поединке с «Атлетиком» (1:1).
Эта осечка оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка — обе игры прошли в рамках национального первенства.
Не сыграют: Коклен, Байи, Фойт, Суарес, Пино — травмированы, дисквалифицированы — Альбиоль, Комесанья.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Вильярреал» потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей.
То, что после трех побед кряду клуб не смог выиграть в следующих двух встречах, скорее, свидетельствует о потере мотивации его игроками «Желтой субмарины», у которой мало шансов на еврокубки.
Александер Серлот — самый результативный игрок клуба в Примере с 14 забитыми мячами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Альмерия» не проиграла
- в пяти из восьми последних матчей «Альмерия» сыграла вничью
- в пяти из восьми последних матчей «Вильярреал» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.95, победа «Альмерии» — в 3.45.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.35 и 1.60.
- 2.70Манчестер Сити — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 2.30ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.95Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. В тех трех поединках, в которых они не победили, им противостояли весьма сильные соперники — «Марсель», «Атлетико» и «Атлетик».
В свою очередь, хозяева уступают в классе не только нынешнему оппоненту, но и тем командам, которым он проиграл.
Ставка: «Вильярреал» победит за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из восьми последних матчей они победили, а в шести из восьми их встречи было забито больше 2,5 голов.
Ставка: «Вильярреал» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.65