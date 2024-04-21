В воскресенье, 21 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Альмерия» на своем поле примет «Вильярреал». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Альмерия» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Альмерия»

Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с 14 очками и разницей мячей 30-62.

Команда на 14 баллов отстает от безопасной 17-й позиции, что уже по сути ставит крест на ее надеждах избежать понижения в классе.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Реал Сосьедадом» — 2:2.

Эта ничья оформила серию андалузцев в четыре поединка Ла Лиги, по ходу которой они потерпели лишь одно поражение, при двух мировых и одной победе.

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Не сыграют: Радованович и Суарес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Альмерия» потерпела лишь два поражения при одной победе и пяти ничьих.

Такие результаты, безусловно, не позволяют коллективу серьезно рассчитывать на спасение в элитном дивизионе, но при этом свидетельствуют о том, что он еще пытается сражаться.

Серхио Аррибас — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с шестью голами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Вильярреал» занимает девятую позицию с 39 очками и разницей мячей 49-54.

Команда на 11 очков отстает от зоны еврокубков, поэтому уже вряд ли сыграет в континентальных турнирах следующего сезона и уже, возможно, утратила мотивацию.

Последние матчи: в прошлом туре левантийцы потеряли очки. На чужом поле они поделили очки в поединке с «Атлетиком» (1:1).

Эта осечка оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка — обе игры прошли в рамках национального первенства.

Не сыграют: Коклен, Байи, Фойт, Суарес, Пино — травмированы, дисквалифицированы — Альбиоль, Комесанья.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Вильярреал» потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей.

То, что после трех побед кряду клуб не смог выиграть в следующих двух встречах, скорее, свидетельствует о потере мотивации его игроками «Желтой субмарины», у которой мало шансов на еврокубки.

Александер Серлот — самый результативный игрок клуба в Примере с 14 забитыми мячами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Альмерия» не проиграла

в пяти из восьми последних матчей «Альмерия» сыграла вничью

в пяти из восьми последних матчей «Вильярреал» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.95, победа «Альмерии» — в 3.45.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. В тех трех поединках, в которых они не победили, им противостояли весьма сильные соперники — «Марсель», «Атлетико» и «Атлетик».

В свою очередь, хозяева уступают в классе не только нынешнему оппоненту, но и тем командам, которым он проиграл.

Ставка: «Вильярреал» победит за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из восьми последних матчей они победили, а в шести из восьми их встречи было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Вильярреал» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.65