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    Выпадет ли «Вильярреал» из топ-10?

    «Альмерия» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Примера, 21 апреля 2024 года

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    Дани Парехо («Вильярреал»)
    В воскресенье, 21 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Альмерия» на своем поле примет «Вильярреал». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Альмерия» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Апреля 2024 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 17:15 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Альмерия»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее, 20-е место с 14 очками и разницей мячей 30-62.

    Команда на 14 баллов отстает от безопасной 17-й позиции, что уже по сути ставит крест на ее надеждах избежать понижения в классе.

    Альмерия — Вильярреал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На выезде он поделил очки с «Реал Сосьедадом» — 2:2.

    Эта ничья оформила серию андалузцев в четыре поединка Ла Лиги, по ходу которой они потерпели лишь одно поражение, при двух мировых и одной победе.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Радованович и Суарес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Альмерия» потерпела лишь два поражения при одной победе и пяти ничьих.

    Такие результаты, безусловно, не позволяют коллективу серьезно рассчитывать на спасение в элитном дивизионе, но при этом свидетельствуют о том, что он еще пытается сражаться.

    Серхио Аррибас — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с шестью голами.

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Вильярреал» занимает девятую позицию с 39 очками и разницей мячей 49-54.

    Команда на 11 очков отстает от зоны еврокубков, поэтому уже вряд ли сыграет в континентальных турнирах следующего сезона и уже, возможно, утратила мотивацию.

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    • Последние матчи: в прошлом туре левантийцы потеряли очки. На чужом поле они поделили очки в поединке с «Атлетиком» (1:1).

    Эта осечка оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка — обе игры прошли в рамках национального первенства.

    Не сыграют: Коклен, Байи, Фойт, Суарес, Пино — травмированы, дисквалифицированы — Альбиоль, Комесанья.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Вильярреал» потерпел лишь одно поражение при трех победах и одной ничьей.

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    То, что после трех побед кряду клуб не смог выиграть в следующих двух встречах, скорее, свидетельствует о потере мотивации его игроками «Желтой субмарины», у которой мало шансов на еврокубки.

    Александер Серлот — самый результативный игрок клуба в Примере с 14 забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Альмерия» не проиграла

    • в пяти из восьми последних матчей «Альмерия» сыграла вничью

    • в пяти из восьми последних матчей «Вильярреал» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.95, победа «Альмерии» — в 3.45.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. В тех трех поединках, в которых они не победили, им противостояли весьма сильные соперники — «Марсель», «Атлетико» и «Атлетик».

    В свою очередь, хозяева уступают в классе не только нынешнему оппоненту, но и тем командам, которым он проиграл.

    Ставка: «Вильярреал» победит за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из восьми последних матчей они победили, а в шести из восьми их встречи было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: «Вильярреал» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.65

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    Ставка и прогноз на матч «Альмерия» — «Вильярреал» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. Выпадет ли «Вильярреал» из топ-10?
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