Владелец «Милана» отреагировал на желание саудовцев купить клуб

Джерри Кардинале Фото: globallookpress.com
«Я в "Милане" надолго, и если бы всё зависело от меня, то я бы остался здесь навсегда. На данный момент многие на Ближнем Востоке заинтересованы в инвестировании в спорт, и мы открыты к сотрудничеству с потенциальными партнёрами.
Они могли бы присоединиться к нам либо в качестве спонсоров, либо партнёров при строительстве нового стадиона, либо как миноритарные акционеры, но, как я уже говорил, я не собираюсь продавать контрольный пакет», — цитирует Кардинале Football Italia.
В январе прошла информация, что Суверенный фонд Саудовской Аравии хочет приобрести контрольный пакет «Милана» и сделку по его покупке он намерен закрыть до конца сезона. Сумма контракта оценивается в € 1,6 млрд.