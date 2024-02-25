Владелец «Милана» отреагировал на желание саудовцев купить клуб

Руководитель «Милана»ответил на разговоры, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) намерен купить контрольный пакет акций «россонери».

«Я в "Милане" надолго, и если бы всё зависело от меня, то я бы остался здесь навсегда. На данный момент многие на Ближнем Востоке заинтересованы в инвестировании в спорт, и мы открыты к сотрудничеству с потенциальными партнёрами.

Они могли бы присоединиться к нам либо в качестве спонсоров, либо партнёров при строительстве нового стадиона, либо как миноритарные акционеры, но, как я уже говорил, я не собираюсь продавать контрольный пакет», — цитирует Кардинале Football Italia.

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В январе прошла информация, что Суверенный фонд Саудовской Аравии хочет приобрести контрольный пакет «Милана» и сделку по его покупке он намерен закрыть до конца сезона. Сумма контракта оценивается в € 1,6 млрд.