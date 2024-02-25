В 17:00 25.02.2024 Кальяри и Наполи сыграют матч в чемпионате Италии по футболу.

Кальяри — Наполи

Последний матч между собой: Наполи — Кальяри 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Наполи»).

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