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    «Наполи» наконец-то сможет победить?

    «Кальяри» — «Наполи». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Серия А, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Наполи»
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    «Наполи»
    25 февраля в рамках 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах сыграет против «Наполи». Начало игры — в 17:00 по мск. «Кальяри» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Февраля 2024 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Наполи Наполи
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    «Кальяри»

    Турнирное положение: Команда полностью проваливает нынешний сезон в Серии А, занимая предпоследнее 19-е место в таблице с 19-ю очками в активе. «Кальяри» отстает от спасительной 17-й позиции на 1 балл.

    «Кальяри» довольно много пропускает, являясь одной из худших команды в лиге по этому показателю (46 мячей), забив при этом не так уж и много (23 гола).

    Последние матчи: В прошедших турах «Кальяри» также не смогла обрадовать своих болельщиков. В последнем матче команда сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), а туров ранее проиграла «Лацио» (1:3).

    В последних 5-и встречах «Кальяри» однажды сыграл вничью и 4 раза проиграл. За этот период команда пропустила 13 голов при 4-х забитых.

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    Не сыграют: Марко Манкозу и Гаэтано Ористанио (у обоих травмы).

    Состояние команды: Вся борьба за выживание у «Кальяри» еще впереди, но команда очень редко набирает очки. Не похоже, что «красно-синие» рвутся к своей цели.

    Последний раз «Кальяри» набирал очко в матчах с «Наполи» в 2022-м году. В той встрече команды сыграл вничью со счетом 1:1. «Неаполитанцы» сумели уйти от поражения, забив гол на 87-й минуте.

    «Наполи»

    Турнирное положение: Если сравнивать с прошлым сезоном в Серии А, где «Наполи» занял 1-е место, то в этом году команда, очевидно, провалилась. После 24-х туров «неаполитанцы» занимают 9-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что команда не так много пропускает (28 мячей), но определенные проблемы имеются с результативностью (33 гола).

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    • Последние матчи: Неаполитанцам редко удается побеждать в последнее время. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), а матчем ранее поделил очки с «Дженоа» (1:1).

    За последние 5 встреч во всех турнирах неаполитанцы победили только «Верону» (2:1), проиграли «Милану» (0:1) и трижды сыграли вничью. За этот период «Наполи» забил 5 голов при 4-х пропущенных.

    Не сыграют: Джованни Ди Лоренцо (перебор желтых карточек) и Сириль Нгонге (травма).

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    Состояние команды: «Наполи» пытается вылезти из кризиса на протяжении всего сезона, но даже смена главного тренера не помогла команде почувствовать вкус побед.

    «Наполи» и «Кальяри» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче неаполитанцы обыграли своего соперника со счетом 2:1, забив все голы во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» проиграл 5 последних гостевых матчей из 6-и

    • В 4-х из 5-и последних очных матчей команды забивали друг другу

    • «Кальяри» не может выиграть уже 5 матчей подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа «Кальяри» — в 4.20.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.95.

    Кальяри — Наполи: коэффициенты букмекеров

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  • 4.303.801.85Бонус$9500
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    Прогноз: Несмотря на все трудности в последних матчах, «Наполи» одержит победу.

    Ставка: Победа «Наполи» за 1.83.

    Прогноз: В последних очных встречах команды забивали друг другу.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

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    «Кальяри» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» наконец-то сможет победить?
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