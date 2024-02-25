25 февраля в рамках 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» в родных стенах сыграет против «Наполи». Начало игры — в 17:00 по мск. «Кальяри» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: Команда полностью проваливает нынешний сезон в Серии А, занимая предпоследнее 19-е место в таблице с 19-ю очками в активе. «Кальяри» отстает от спасительной 17-й позиции на 1 балл.

«Кальяри» довольно много пропускает, являясь одной из худших команды в лиге по этому показателю (46 мячей), забив при этом не так уж и много (23 гола).

Последние матчи: В прошедших турах «Кальяри» также не смогла обрадовать своих болельщиков. В последнем матче команда сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), а туров ранее проиграла «Лацио» (1:3).

В последних 5-и встречах «Кальяри» однажды сыграл вничью и 4 раза проиграл. За этот период команда пропустила 13 голов при 4-х забитых.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Марко Манкозу и Гаэтано Ористанио (у обоих травмы).

Состояние команды: Вся борьба за выживание у «Кальяри» еще впереди, но команда очень редко набирает очки. Не похоже, что «красно-синие» рвутся к своей цели.

Последний раз «Кальяри» набирал очко в матчах с «Наполи» в 2022-м году. В той встрече команды сыграл вничью со счетом 1:1. «Неаполитанцы» сумели уйти от поражения, забив гол на 87-й минуте.

«Наполи»

Турнирное положение: Если сравнивать с прошлым сезоном в Серии А, где «Наполи» занял 1-е место, то в этом году команда, очевидно, провалилась. После 24-х туров «неаполитанцы» занимают 9-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

Стоит отметить, что команда не так много пропускает (28 мячей), но определенные проблемы имеются с результативностью (33 гола).

Последние матчи: Неаполитанцам редко удается побеждать в последнее время. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), а матчем ранее поделил очки с «Дженоа» (1:1).

За последние 5 встреч во всех турнирах неаполитанцы победили только «Верону» (2:1), проиграли «Милану» (0:1) и трижды сыграли вничью. За этот период «Наполи» забил 5 голов при 4-х пропущенных.

Не сыграют: Джованни Ди Лоренцо (перебор желтых карточек) и Сириль Нгонге (травма).

Состояние команды: «Наполи» пытается вылезти из кризиса на протяжении всего сезона, но даже смена главного тренера не помогла команде почувствовать вкус побед.

«Наполи» и «Кальяри» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче неаполитанцы обыграли своего соперника со счетом 2:1, забив все голы во 2-м тайме.

Статистика для ставок

«Наполи» проиграл 5 последних гостевых матчей из 6-и

В 4-х из 5-и последних очных матчей команды забивали друг другу

«Кальяри» не может выиграть уже 5 матчей подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа «Кальяри» — в 4.20.

ТБ 2.5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.95.

Кальяри — Наполи: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 4.303.801.85Бонус$9500

Прогноз: Несмотря на все трудности в последних матчах, «Наполи» одержит победу.

Ставка: Победа «Наполи» за 1.83.

Прогноз: В последних очных встречах команды забивали друг другу.

Ставка: Обе забьют за 1.75.