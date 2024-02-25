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    Гарре снова находится в расположении «Крыльев Советов»

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    Аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре прилетел в расположение команды из Самары.

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    «Бенхамин Гарре присоединился к команде и с сегодняшнего дня продолжает подготовку к рестарту чемпионата», — говорится в сообщении на официальном сайте «Крыльев Советов».

    Напомним, лидер самарского клуба пропустил учебно-тренировочные сборы «Крыльев Советов» по медицинским показателям.

    Бенхамин Гарре стал игроком клуба РПЛ в январе 2023 года и сейчас является лидером клуба. В межсезонье им активно интересовались российские и зарубежные клубы, но он решил доиграть сезон в «Крыльях Советов».

    Календарь и таблица РПЛ

    Контракт 23-летнего Гарре с самарским клубом действует до лета 2026 года. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 8 млн.

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