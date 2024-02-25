Гарре снова находится в расположении «Крыльев Советов»

Аргентинский полузащитникприлетел в расположение команды из Самары.

«Бенхамин Гарре присоединился к команде и с сегодняшнего дня продолжает подготовку к рестарту чемпионата», — говорится в сообщении на официальном сайте «Крыльев Советов».

Напомним, лидер самарского клуба пропустил учебно-тренировочные сборы «Крыльев Советов» по медицинским показателям.

Бенхамин Гарре стал игроком клуба РПЛ в январе 2023 года и сейчас является лидером клуба. В межсезонье им активно интересовались российские и зарубежные клубы, но он решил доиграть сезон в «Крыльях Советов».

Календарь и таблица РПЛ

Контракт 23-летнего Гарре с самарским клубом действует до лета 2026 года. На интернет-портале Transfermarkt его оценивают в € 8 млн.