В 17:30 24.02.2024 Штутгарт и Кёльн сыграют матч в немецкой Бундеслиге.

Штутгарт — Кёльн

Последний матч между собой: Кёльн — Штутгарт 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Штутгарт» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Штутгарт»).

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