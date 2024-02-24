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    «Штутгарт» не станет останавливаться

    «Штутгарт» — «Кельн». Ставка (к. 1,93) и прогноз на чемпионат Германии 24 февраля 2024 года

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    Серу Гирасси
    «Штутгарт» — «Кельн». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги 24 февраля, начало — 17:30 (мск) «Штутгарт» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Февраля 2024 года
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    «Штутгарт»

    Турнирное положение: швабы продолжают идти на третьем месте в Бундеслиге с 50 очками и по окончании сезона могут оказаться в зоне Лиги чемпионов, что станет грандиозным успехом для клуба, который испытывал серьезный спад в течение нескольких сезонов.

    Последние матчи: в предыдущей игре «Штутгарт» на выезде обыграл «Дармштадт» со счетом 2:1. Игра получилась для команды Себастьяна Хенесса довольно непростой, весь второй тайм она играла в меньшинстве, но все равно смогла добыть три очка. Отличились забитыми мячами Серу Гирасси и Махмуд Дауд.

    До этого «Штутгарт» одержал три победы подряд. Особенно яркой получилась игра против прямого конкурента «РБ Лейпциг» (5:2).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Не сыграют: дисквалифицирован удаленный в прошлом туре Штенцель, не смогут сыграть основной вратарь Александр Нюбель и разыгравшийся Дениз Ундав. Остальные потери не так страшны.

    Состояние команды: «Штутгарт» показывает невероятный футбол в этом сезоне. Себастьян Хенесс смог создать очень мощный атакующий коллектив, где каждый игрок четко знает свой маневр. Ему даже удалось одновременно уместить на поле двух своих бомбардиров Гирасси и Ундава, который действует в оттяжке.

    «Кельн»

    Турнирное положение: сейчас «Кельн» располагается на 16-м месте в Бундеслиге с 16 очками. Это зона стыковых матчей и пока положение у команды не самое приятное, тем более с учетом в виде бана на трансферы.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре «козлы» проиграли на своем поле «Вердеру» со счетом 0:1. Игра была абсолютно равной, но противнику повезло больше, он смог забить единственный гол и увезти три очка.

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    Ранее «Кельн» выиграл у «Айнтрахта» (2:0) и сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), что стало некоторым сюрпризом.

    Не сыграют: травмированы два основных форварда Дави Зельке и Лука Вальшмидт, давно лечится лидер «козлов» Маркос Ут.

    Состояние команды: не так давно в команде произошла смена главного тренера. Был назначен не самый известный специалист Тимо Шульц, но пока у него дела во главе «Кельна» идут довольно неплохо. С ним команда покинула зону вылета, показывает довольно бодрый футбол, не имея серьезного кадрового ресурса.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Штутгарт» выиграл в гостях со счетом 0:2

    • В прошлом сезоне швабы также одержали победы (3:0, 4:2)

    • «Штутгарт» идет на третьем месте в Бундеслиге по забитым мячам, «Кельн» забил меньше всех в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Штутгарта» дают 1,35, на успех «Кельна» — 9,40, а ничью букмекеры оценивают в 5,60.

    Тотал меньше 3,5 можно забрать за 1,60, а тотал больше 3,5 оценивается в 2,43.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Кёльн

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  • 1.335.609.50Бонус$9500
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    Прогноз: команды представляют абсолютно разные весовые категории. «Штутгарт» даже без Нюбеля и Ундава должен добиться уверенной победы.

    Ставка: победа «Штутгарта» с форой -1,5 за 1,93.

    Прогноз: команда у Хенесса довольно куражная, не останавливается, а играет всегда до конца, поэтому можно рассмотреть более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Штутгарта» с форой -2,5 за 3,20.

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    «Штутгарт» — «Кельн»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Штутгарт» не станет останавливаться
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