«Штутгарт» — «Кельн». Матч пройдет в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги 24 февраля, начало — 17:30 (мск) «Штутгарт» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

Турнирное положение: швабы продолжают идти на третьем месте в Бундеслиге с 50 очками и по окончании сезона могут оказаться в зоне Лиги чемпионов, что станет грандиозным успехом для клуба, который испытывал серьезный спад в течение нескольких сезонов.

Последние матчи: в предыдущей игре «Штутгарт» на выезде обыграл «Дармштадт» со счетом 2:1. Игра получилась для команды Себастьяна Хенесса довольно непростой, весь второй тайм она играла в меньшинстве, но все равно смогла добыть три очка. Отличились забитыми мячами Серу Гирасси и Махмуд Дауд.

До этого «Штутгарт» одержал три победы подряд. Особенно яркой получилась игра против прямого конкурента «РБ Лейпциг» (5:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

Не сыграют: дисквалифицирован удаленный в прошлом туре Штенцель, не смогут сыграть основной вратарь Александр Нюбель и разыгравшийся Дениз Ундав. Остальные потери не так страшны.

Состояние команды: «Штутгарт» показывает невероятный футбол в этом сезоне. Себастьян Хенесс смог создать очень мощный атакующий коллектив, где каждый игрок четко знает свой маневр. Ему даже удалось одновременно уместить на поле двух своих бомбардиров Гирасси и Ундава, который действует в оттяжке.

«Кельн»

Турнирное положение: сейчас «Кельн» располагается на 16-м месте в Бундеслиге с 16 очками. Это зона стыковых матчей и пока положение у команды не самое приятное, тем более с учетом в виде бана на трансферы.

Последние матчи: в предыдущем туре «козлы» проиграли на своем поле «Вердеру» со счетом 0:1. Игра была абсолютно равной, но противнику повезло больше, он смог забить единственный гол и увезти три очка.

Ранее «Кельн» выиграл у «Айнтрахта» (2:0) и сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), что стало некоторым сюрпризом.

Не сыграют: травмированы два основных форварда Дави Зельке и Лука Вальшмидт, давно лечится лидер «козлов» Маркос Ут.

Состояние команды: не так давно в команде произошла смена главного тренера. Был назначен не самый известный специалист Тимо Шульц, но пока у него дела во главе «Кельна» идут довольно неплохо. С ним команда покинула зону вылета, показывает довольно бодрый футбол, не имея серьезного кадрового ресурса.

Статистика для ставок

В первом круге «Штутгарт» выиграл в гостях со счетом 0:2

В прошлом сезоне швабы также одержали победы (3:0, 4:2)

«Штутгарт» идет на третьем месте в Бундеслиге по забитым мячам, «Кельн» забил меньше всех в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Штутгарта» дают 1,35, на успех «Кельна» — 9,40, а ничью букмекеры оценивают в 5,60.

Тотал меньше 3,5 можно забрать за 1,60, а тотал больше 3,5 оценивается в 2,43.

Коэффициенты матча Штутгарт — Кёльн 1X2Новым игрокам 1.335.609.50Бонус$9500

Прогноз: команды представляют абсолютно разные весовые категории. «Штутгарт» даже без Нюбеля и Ундава должен добиться уверенной победы.

Ставка: победа «Штутгарта» с форой -1,5 за 1,93.

Прогноз: команда у Хенесса довольно куражная, не останавливается, а играет всегда до конца, поэтому можно рассмотреть более рисковый вариант.

Ставка: победа «Штутгарта» с форой -2,5 за 3,20.