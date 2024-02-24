В 18:00 24.02.2024 Порт Вейл и Линкольн Сити сыграют матч в английской Первой Лиге.

Порт Вейл — Линкольн Сити

Последний матч между собой: Линкольн Сити — Порт Вейл 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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